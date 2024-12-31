Суд выдал ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи

Управление по расследованию коррупции среди чиновников подтвердило, что Западный окружной суд Сеула во вторник, 31 декабря, одобрил ордер на арест, выданный по запросу следователей, расследующих непродолжительное введение Юном военного положения. Это первый ордер на арест действующего президента в Южной Корее.

Генеральный секретарь не прокомментировал аргументацию суда о выдаче ордера. Суд отказался предоставить комментарии агентству.

Пока непонятно, когда и как будет исполнен ордер на арест Юна. Служба безопасности президента будет рассматривать ордер в соответствии с надлежащей правовой процедурой.

Кроме того, суд одобрил ордер на обыск по месту жительства главы государства. Исполняющий обязанности лидера правящей Партии народной власти Квон Сон Дон заявил, что попытка задержать действующего президента неуместна.

Ранее полиция пыталась, но не смогла провести обыск в офисе президента в рамках расследования, поскольку служба безопасности президента заблокировала доступ.