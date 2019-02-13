В Борисполі затримали єпископа УПЦ МП

Фото: пасажири в аеропорту "Бориспіль" (УНІАН)

Із затриманим працюють правоохоронці

В аеропорту Бориспіль затримали вікарія Київської митрополії УПЦ МП єпископа Гедеона (Юрія Харона). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ДПСУ Олега Слободяна.

Як повідомляється, у громадянина вилучили закордонний паспорт.

"Сьогодні близько 18.00, в аеропорту Бориспіль, під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув із Франкфурта, виявлено громадянина України Харон Юрія. Відносно даного громадянина прикордонники виконали доручення одного із правоохоронних органів та вилучила його український закордонний паспорт, оскільки у даної особи є громадянство кількох країн", - написав Слободян.

Також було встановлено, що єпископ УПЦ МП займається антиукраїнською пропогандою.

"Крім цього, в ході подальшої співбесіди виявилося, що данний громадянин займається антиукраїнською пропогандою та є активним адептом "РУСКОГО МИРА". Наразі з даним громадянином працюють правоохоронні органи. За результатами роботи буде прийнято рішення щодо подальших правових дій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новоайдарський районний суд Луганської області заочно засудив до шести років позбавлення волі священника УПЦ МП.

Так, у квітні 2014 року настоятель одного із храмів Новоайдарського району приєднався до лав терористів.