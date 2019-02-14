Єпископа Гедеона вислали з України

Фото: єпископ Гедеон (spzh.news)

Єпископа УПЦ Московського патріархату вислали до США

Правоохоронці вислали з країни затриманого напередодні вікарія Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату єпископа Гедеона (Юрія Харона). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Повідомляється, що Гедеона вислали до США. Відзначимо, його вчора затримали в аеропорту "Бориспіль" під час паспортного контролю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гедеона через наявність громадянства декількох країн вилучили український закордонний паспорт. Крім того, його викрили в антиукраїнській пропаганді. Також в ході співбесіди стало відомо, що він є прихильником "русского мира". На його сторінці в Facebook викладено фотокопію протоколу вилучення паспорта, в якому зазначено, що прикордонники виявили у нього документи, які раніше вважалися загубленими.

Гедеон є настоятелем Десятинного монастиря в Києві. Також відомо, що перед депортацією з України він відвідував США, де повідомив Конгресу про утиски УПЦ Московського патріархату. Скандальний архієрей відомий тим, що заперечує українців як самостійну націю.

