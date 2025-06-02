Суд второй раз откладывает дело о крупнейшей строительной сделке в Украине во время войны

Так, по ее условиям международная группа компаний CRH получила разрешение АМКУ на приобретение двух цементных заводов в Украине стоимостью 100 млн евро. Решение АМКУ оспаривает промышленно-строительная группа "Ковальская".

Судья уже второй раз переносит рассмотрение дела - следующее заседание состоится 24 июня. Речь идет о заводах "Волынь-цемент" в Ровенской области и "Юг-цемент" в Николаевской.

Как сообщает издание Forbes Ukraine, Промышленно-строительная группа "Ковальская" оспаривает решение АМКУ в суде, аргументируя тем, что концентрация в результате сделки ограничит ее выбор поставщиков цемента.

Компания подала два судебных иска. Один из них касался привлечения "Ковальской" к рассмотрению сделки Антимонопольным комитетом в качестве третьей стороны. Суд отказал в этом.

Второй иск имеет целью отменить разрешение АМКУ на приобретение заводов. СМИ сообщали, что "Ковальская" пытается доказать, что решение регулятора не является обоснованным, а обязательства CRH - недостаточными. По данным Forbes Ukraine, "Ковальская" имела заинтересованность в приобретении двух цементных заводов.