Суд вдруге відкладає справу про найбільшу будівельну угоду в Україні під час війни

Так, за її умовами міжнародна група компаній CRH отримала дозвіл АМКУ на придбання двох цементних заводів в Україні вартістю 100 млн євро. Рішення АМКУ оскаржує промислово-будівельна група "Ковальська".

Суддя вже вдруге переносить розгляд справи - наступне засідання відбудеться 24 червня. Мова йде про заводи "Волинь-цемент" у Рівненській області та "Південь-цемент" у Миколаївській.

Як повідомляє видання Forbes Ukraine, Промислово-будівельна група "Ковальська" оскаржує рішення АМКУ в суді, аргументуючи тим, що концентрація внаслідок угоди обмежить її вибір постачальників цементу.

Компанія подала два судових позови. Один з них стосувався долучення "Ковальської" до розгляду угоди Антимонопольним комітетом в якості третьої сторони. Суд відмовив.

Другий позов має на меті скасувати дозвіл АМКУ на придбання заводів. ЗМІ повідомляли, що "Ковальська" намагається довести, що рішення регулятора не є обґрунтованим, а зобов’язання CRH - недостатніми. За даними Forbes Ukraine, «Ковальська» мала зацікавленість у придбанні двох цементних заводів.