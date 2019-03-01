Суд не задовольнив відвід прокурорам у справі Мангера

Головуючий суддя підкреслив, що підстав для відводу прокурорів немає

Киевский апелляционный суд Киева не удовлетворил отвод прокурорам в заседании по рассмотрению апелляционных жалоб на меру пресечения подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Так, соответствующее решение принял председательствующий судья.

"Суд постановил отказать стороне защиты об отводе прокурорам", - сказал он.

Судья отметил, что оснований для отвода прокуроров Петра Бояна и Виктории Калиты нет.

Ранее адвокат Дмитрий Ильченко заявил отвод прокурорам.

"Заявляю отвод прокурорам. А прокурор Калита в прошлом заявляла о своей ненависти к партии "Батькивщина". Она системно проявляет свою ненависть к этой партии. Она имеет также личную заинтересованность. Госпожа прокурор Калита не обращает внимания на любые доказательства невиновности Мангера", - сказал защитник.

По словам адвоката, прокурор Калита "просто ненавидит Мангера".

"Прокурором совершаются действия, которые делают невозможным выполнение Мангером своих процессуальных обязанностей. Прокурор, имея личную неприязнь к Мангеру, заваливает суд ходатайствами, а потом не является на заседание", - добавил он.

По мнению адвоката, дело сфальсифицировано.

"По прокурору Баяну... Прокурор умышленно осуществлял меры для уклонения от участия в суде", - отметил Ильченко.

Напомним, ранее суд не удовлетворил заявление об отводе коллегии судей и председательствующему от стороны защиты Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Как писало РБК-Украина ранее, в пятницу суд рассматривает апелляции прокуратуры и защиты на избранную ранее меру пресечения Мангеру.

Отметим, активисты зажгли фаера у здания суда, где проходит рассмотрение дела Мангера, и принесли баннер с надписью: "Убийцы Гандзюк должны сесть".