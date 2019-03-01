Справа Мангера: суд не задовольнив заяву про відвід суддів

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Судді перебували у нарадчій кімнаті близько 40 хвилин

Київський апеляційний суд Києва не задовольнив заяву про відвід колегії суддів та головуючому від сторони захисту Владислава Мангера, якого підозрюють у організації вбивства Катерини Гандзюк. Відповідне рішення озвучив головуючий суддя по справі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Судді перебували у нарадчій кімнаті близько 40 хвилин. Тим часом адвокати Мангера, ведучи відеозапис на телефон, питали прокурорів про можливість їх явки на засідання Шевченківського суду.

"Суд ухвалив заяву сторони захисту про відвід головуючому судді та складу колегії суддів та вирішив її залишити без задоволення", - сказав він.

За словами судді, посилання адвокатів на порушення процесу перерозподілу не знайшли підтвердження. Окрім того, суд оголосив технічну перерву до 15.00, даючи таким чином час стороні захисту для ознайомлення з матеріалами.

Нагадаємо, сьогодні суд розглядає апеляції прокуратури і захисту на обрану раніше міру запобіжного заходу Мангера. Справу слухає колегія суддів : Ященко, Рибак та Росік.

Відзначимо, що Мангера підозрюють в організації вбивства громадської активістки Катерини Гадзюк. Активісти запалили фаєра під судом, де був розгляд справи Мангера, та принесли банер з написом: "Вбивці Гандзюк мають сісти".