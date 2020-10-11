Суд не задовольнив позов мера Черкас до Зеленського

Фото: Анатолій Бондаренко (facebook.com / Анатолій Бондаренко)

Печерський районний суд Києва відмовив меру Черкас Анатолію Бондаренку у задоволенні позову до президента України Володимира Зеленського. Бондаренко просив суд захистити його честь та гідність та стягнути з президента 1 гривню в якості компенсації.

Про це йдеться у рішенні суду.

Суд вирішив, що слова Зеленського про те, що Бондаренко нібито "бандит" та має 19 кримінальних справ є його оціночним судженням та не містять завідомо неправдивої інформації. Суд не побачив підстав вважати слова президента брутальними, принизливими чи непристойними.

"Публічна особа, державний службовець, повинен бути готовим до підвищеного рівня критики, у тому числі у грубій формі, прискіпливої уваги суспільства і підвищеної зацікавленості суспільства його діяльністю та/або особистим життям, адже вони, обираючи кар`єру публічної особи, погодились на таку увагу", - наголосили у суді.

Оцінивши всі докази, суд дійшов висновку, що позов мера Черкас є необґрунтованим, тому його вирішили не задовольняти. Водночас Бондаренко має право оскаржити це рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, у травні на прес-конференції Зеленський заявив, що "не сяде за один стіл з такими бандитами", як мер Черкас. Таку заяву він зробив, коментуючи рішення Бондаренка про послаблення карантину без дозволу уряду.

Після цього адвокат мера Черкас повідомив, що подав до суду на президента Зеленського.