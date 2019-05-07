Суд не задовольнив апеляцію САП про збільшення суми застави для Крючкова

Суд не задовольнив апеляцію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про збільшення суми застави для колишнього депутата Верховної ради Дмитра Крючкова. Про це повідомляє прес-служба САП.

Повідомляється, що 7 травня 2019 року відбувся розгляд апеляцій сторін обвинувачення і захисту на рішення слідчого судді про обрання запобіжного заходу голові правління АТ "ХК "Енергомережі" Крючкову, підозрюваному у нанесенні збитків державі на суму понад 346 млн гривень.

Так, за результатами розгляду Київським апеляційним судом всі апеляції залишено без задоволення, а запобіжний захід - без змін.

Нагадаємо, Дмитро Крючков, який раніше був екстрадований з Німеччини, вийшов з СІЗО під заставу 7 млн гривень. Раніше він відмовився співпрацювати зі слідством в рамках справи про розкрадання коштів держпідприємства "Енергоринок".

У квітні 2018 року в Німеччині затримали колишнього депутата Верховної ради Дмитра Крючкова. Його підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго". Зокрема, згідно з повідомленням НАБУ, затримання Крючкова сталося ще 14 квітня.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в 2016 році Крючкова оголосили в розшук. Він проходить фігурантом у справі про виведення коштів з компанії "Запоріжжяобленерго", в якій понад 60% акцій належить державі. Згідно з версією слідства, Гачків є організатором схеми, за якою ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали збитків на загальну суму понад 346 млн гривень.