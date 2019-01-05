У Туреччині затримали підозрюваного у вбивстві студенток у Харкові

Фото: поліція Туреччини (з відкритих джерел)

Затриманий прибув до Туреччини 2 січня

У Туреччині правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві двох іноземних студенток у Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DHA.

Як повідомили в Інтерполі, затриманий прибув до Туреччини у середу, 2 січня. Цокмез Гусну Цан, який підозрюється у вбивстві двох іноземних студенток, був затриманий на кладовищі поблизу могили батька та доставлений до турецького Бюро громадської безпеки.

Your browser does not support HTML5 video.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові у орендованій квартирі знайшли вбитими двох іноземних студенток 20 і 22 років. Правоохоронці відкрили кримінальне впровадження за ч. 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До правоохоронців звернувся 19-річний хлопець з проханням встановити місцезнаходження його подруг, з якими він разом навчається на другому курсі університету. За словами заявника, дівчата з 31 грудня 2018 року не відповідали на телефонні дзвінки.

Як писав Styler, одним з учасників вбивста іноземок у Харкові міг бути уродженець Туреччини 1992 року народження Альмадані Адель Тайсір. Припускалося, що саме цей молодий чоловік і є тим екс-бойфрендом, на якого незадовго до трагедії скаржилася своїм батькам одна із загиблих дівчат.