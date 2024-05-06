Суды над Трампом: в чем обвиняют экс-президента и как это влияет на выборы

О том, по каким судебным процессам сейчас проходит экс-президент США Дональд Трамп, действительно ли его могут отправить в тюрьму и как эти суды влияют на его шансы на выборах – подробнее в материале РБК-Украина.

СОДЕРЖАНИЕ

В чем обвиняют Трампа

Может ли Трамп сесть в тюрьму

Как суды влияют на предвыборную кампанию

В чем обвиняют Трампа

В целом, бывший американский президент в разном статусе фигурирует в десятках расследований и судебных процессов, уголовного, гражданского, административного характера.

Далее всего продвинулись четыре дела, по которым Трампу уже выдвинули уголовные обвинения (он стал первым экс-преиздентом США, обвиненным по уголовному делу). В целом, в рамках четырех дел Трампу выдвинуто 88 обвинений.

Первое дело касается попыток Трампа обратить в свою пользу програнные в 2020 году президентские выборы. Федеральное расследование установило, что он пытался разными способами срывать установление итогов выборов, что в финале привело к штурму Капитолия его сторонниками.

Второе дело тоже касается выборов-2020, но ведется на уровне штата Джорджия. Трампа обвиняют в попытке сфальсифицировать итоги голосования, "дорисовав" себе недостающие несколько тысяч голосов.

Третье уголовное дело связано с тем, что Трамп вынес из Белого дома ряд важных секретных документов после ухода с президентского поста и хранил их в своей резиденции. А впоследствии еще и все отрицал, потом отказывался возвращать бумаги на место, несмотря на требования правоохраниетелей.

Наконец, четвертый процесс касается фальсификации Трампом бизнес-документов, чтобы скрыть выплаты т.н. "денег за молчание" порноактрисе Сторми Дениэлс. Трамп, как утверждается, заплатил ей деньги за секс, а во время президентских выборов-2016 заплатил еще 130 тысяч долларов за то, чтобы скрыть этот факт. Но само обвинение состоит в том, что впоследствии Трамп сфальсифицировал бизнес-документацию, чтобы скрыть факт уже этих выплат. Судебный процесс начался в апреле в Нью-Йорке, как ожидается, вердикт будет объявлен в июне.

Помимо этих четырех, Трамп фигурирует и в других процессах, один из наиболее значимых – о мошенничестве, в котором его уже признали виновным (но это не уголовное дело). Трампа обвинили в том ,что он долгие годы завышал свое состояние, чтобы получать кредиты на более выгодных условиях. Сейчас Трамп оспаривает решение в суде, для внесения апелляции ему пришлось заплатить залог в 175 млн долларов.

Хорошая новость для Трампа пришла из Верховного суда – он отменил решение суда штата Колорадо, который запрещал Трампу баллоитроваться к президенты СШа из-за участия в мятеже – том сама штурме Капитолия. Решение Верховного суда обязательно для всех штатов, следовательно, снять Трампа с выборов таким путем будет невозможно.

Может ли Трамп сесть в тюрьму

С учетом того, что в американских судах наказания по разным обвинениям суммируются, а не поглощаются, Трампу теоретически могут грозить десятки лет за решеткой. Но пока это остается исключительно теоретическим сценарием.

С учетом того, что у президента США это будет лишь первая судимость, суд может ограничиться более мягким наказанием. Кроме того, у Трампа есть все возможности оспорить свои дела в апелляциях. Его адвокаты вполне успешно смогли затянуть процессы, в итоге, до ноябрьских выборов президента США ни по одному из судебных процессов против Трампа, судя по всему, не будет принято финального решения.

А победа на выборах открывает Трампу возможности самому прекратить дела против себя, ведующиеся на федеральном уровне – через Министерство юстиции или самопомилование.

В любом случае, даже обвинительный приговор, согласно американскому законодательству, не лишит Трампа возможности идти на выборы и быть избраным. Более того, формально он сможет даже править страной из-за решетки – там его дополнительно будет охранять Секретная служба США, как любого бывшего или действующего главу государства.

Как суды влияют на предвыборную кампанию

Есть три главные фактора, как судебные процессы вредят президентской кампании Трампа.

Во-первых, они банально сбивают ему график, вместо поездок по стране и встреч с избирателями Трамп вынужден целыми днями сидеть в суде на Манхеттене.

Во-вторых, судебные процессы, апелляции и залоги – довольно дорогостояющие операции. На решение правовых проблем уходит значительная часть бюджета кампании Трампа, который и так существенно меньше бюджета Джо Байдена. В итоге, в плане, например, закупок телевизионной рекламы штаб Байдена почти всухую обходит своего оппонента.

В-третьих, судебные процессы бьют по имиджу Трампа и его восприятию избирателями. Так, четверть всех его сторонников не знает или сомневается, будет ли она его поддерживать в случае обвинительного приговора и/или тюремного заключения, 9% говорят, что не проголосуют за Трампа, если суд вынесет обвинительный приговор, а 20% не проголосуют, если Трампа отправят в тюрьму. В целом по стране обвинительный приговор против Трампа дает Байдену около 3% преимущества, тюремногое заключение – 7%.

Хотя судебные процессы против Трампа позволяют ему мобилизовать ядро своих сторонников, так называемый MAGA-электорат, для победы на выборах ему обязательно понадябтся голоса более умеренных ерспубликанцев и неопределившихся избирателей. А их как раз пугают перспективы получить президента с судимостью.