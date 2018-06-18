Суд Техасу оштрафував Samsung на 400 мільйонів доларів

Мова йде про порушення патенту на технологію FinFet

Суд Техасу застосував штрафні санкції щодо південнокорейської компанії Samsung на 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, компанія визнана винною в порушенні патенту Корейського інституту передових технологій (KAIST IP US).

Як повідомляється, мова йде про патент на технологію FinFet, яка дозволяє значно підвищити продуктивність мікрочіпа, знизивши його енергоспоживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Південній Кореї главу Samsung Group Лі Чже Ен засудили до 5 років в'язниці за розкрадання, хабарі і приховуванні активів.

Згідно з інформацією видання, зокрема його визнали винним у хабарництві на суму близько 6,38 млн доларів, розкраданні, приховування активів за кордоном, приховуванні прибутку від злочинних дій і лжесвідчення.

Зазначається, що справа пов'язана з корупційним скандалом, вартувала президентського крісла Пак Кин Хе. Так, звинувачення наполягало на тюремному ув'язненні терміном до 12 років.