Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд Техасу оштрафував Samsung на 400 мільйонів доларів

НовиниТелеком & IT    18.06.2018 - 04:29
Фото: Samsung (flickr.comTechStage)
Фото: Samsung (flickr.comTechStage)

Мова йде про порушення патенту на технологію FinFet

Суд Техасу застосував штрафні санкції щодо південнокорейської компанії Samsung на 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, компанія визнана винною в порушенні патенту Корейського інституту передових технологій (KAIST IP US).

Як повідомляється, мова йде про патент на технологію FinFet, яка дозволяє значно підвищити продуктивність мікрочіпа, знизивши його енергоспоживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Південній Кореї главу Samsung Group Лі Чже Ен засудили до 5 років в'язниці за розкрадання, хабарі і приховуванні активів.

Згідно з інформацією видання, зокрема його визнали винним у хабарництві на суму близько 6,38 млн доларів, розкраданні, приховування активів за кордоном, приховуванні прибутку від злочинних дій і лжесвідчення.

Зазначається, що справа пов'язана з корупційним скандалом, вартувала президентського крісла Пак Кин Хе. Так, звинувачення наполягало на тюремному ув'язненні терміном до 12 років.

В США сталася стрілянина на виставці, є загиблий Компания Two Paths розірвала угоду про лобіювання Тимошенко
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Техас, Samsung, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся