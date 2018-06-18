Суд Техаса оштрафовал Samsung на 400 миллионов долларов

Речь идет о нарушении патента на технологию FinFet

Суд Техаса применил штрафные санкции в отношении южнокорейской компании Samsung на 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, компания признана виновной в нарушении патента Корейского института передовых технологий (KAIST IP US).

Как сообщается, речь идет о патенте на технологию FinFet, которая позволяет значительно повысить производительность микрочипа, снизив его энергопотребление.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южной Корее главу Samsung Group Ли Чже Ен приговорили к 5 годам тюрьмы за хищения, взятки и сокрытии активов.

Согласно информации издания, в частности его признали виновным во взяточничестве на сумму около 6,38 млн долларов, хищении, скрытии активов за рубежом, сокрытии прибыли от преступных действий и лжесвидетельства.

Отмечается, что дело связанное с коррупционным скандалом, стоило президентского кресла Пак Кын Хе. Так, обвинение настаивало на тюремном заключении сроком в 12 лет.