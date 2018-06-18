Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Суд Техаса оштрафовал Samsung на 400 миллионов долларов

НовостиТелеком & IT    18.06.2018 - 04:29
Фото: Samsung (flickr.comTechStage)
Фото: Samsung (flickr.comTechStage)

Речь идет о нарушении патента на технологию FinFet

Суд Техаса применил штрафные санкции в отношении южнокорейской компании Samsung на 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, компания признана виновной в нарушении патента Корейского института передовых технологий (KAIST IP US).

Как сообщается, речь идет о патенте на технологию FinFet, которая позволяет значительно повысить производительность микрочипа, снизив его энергопотребление.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южной Корее главу Samsung Group Ли Чже Ен приговорили к 5 годам тюрьмы за хищения, взятки и сокрытии активов.

Согласно информации издания, в частности его признали виновным во взяточничестве на сумму около 6,38 млн долларов, хищении, скрытии активов за рубежом, сокрытии прибыли от преступных действий и лжесвидетельства.

Отмечается, что дело связанное с коррупционным скандалом, стоило президентского кресла Пак Кын Хе. Так, обвинение настаивало на тюремном заключении сроком в 12 лет.

В США произошла стрельба на выставке, есть погибший Компания Two Paths LLC расторгла соглашение о лоббировании Тимошенко
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Техас, Samsung, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь