У США суд не дозволив затримувати дітей нелегальних мігрантів довше 20 днів

Суддя звинуватила уряд США у "цинічній спробі" перенести відповідальність на судову владу

Суддя окружного суду Лос-Анджелеса у понеділок, 9 липня, відхилила прохання адміністрації президента США Дональда Трампа про дозвіл на тривале затримання дітей нелегальних мігрантів. Про це повідомляє DW.

Суддя Доллі Джі порахувала "сумнівними" і "непереконливими" аргументи міністерства юстиції США для зміни правила від 1997 року, в якому говориться, що діти можуть утримуватися в "імміграційному ув’язненны" не більше 20 днів.

"Очевидно, що заява відповідачів є цинічною спробою перенести відповідальність на судову владу за більш ніж двадцятирічну бездіяльність і необачну поведінку Конгресу, що й призвело до нинішнього безвихідного становища", - йдеться в постанові судді.

Зазначимо, в червні в результаті публічних протестів проти рішення розділяти дітей і батьків, які незаконно в'їхали на територію США, уряд США звернувся з проханням дозволити утримання в ув'язненні неповнолітніх дітей мігрантів разом з їхніми батьками.

Нагадаємо, в червні по всій території Сполучених Штатів Америки відбулися мітинги проти міграційної політики президента Дональда Трампа. У США близько двох тисяч дітей забрали від батьків після нелегального перетину кордону.