В США суд не разрешил задерживать детей нелегальных мигрантов дольше 20 дней

Судья обвинила правительство США в "циничной попытке" перенести ответственность на судебную власть

Судья окружного суда Лос-Анджелеса в понедельник, 9 июля, отклонила просьбу администрации президента США Дональда Трампа о разрешении длительного задержания детей нелегальных мигрантов. Об этом сообщает DW.

Судья Долли Джи посчитала "сомнительными" и "неубедительными" аргументы министерства юстиции США для изменения правила от 1997 года, в котором говорится, что дети могут содержаться в "иммиграционном заключении" не более 20 дней.

"Очевидно, что заявление ответчиков является циничной попыткой перенести ответственность на судебную власть за более чем двадцатилетнее бездействие и неосмотрительное поведение Конгресса, что и привело к нынешнему тупиковому положению", - говорится в постановлении судьи.

Отметим, в июне в результате публичных протестов против решения разделять детей и родителей, незаконно въехавших на территорию США, правительство США обратилось с просьбой разрешить содержание в заключении несовершеннолетних детей мигрантов вместе с их родителями.

Напомним, в июне по всей территории Соединенных Штатов Америки прошли митинги против миграционной политики президента Дональда Трампа. В США около двух тысяч детей забрали от родителей после нелегального пересечения границы.