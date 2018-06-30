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По всій території США десятки тисяч людей протестували проти міграційної політики Трампа

НовиниПолітика    30.06.2018 - 22:09
Фото: протести у США (twitter.com/Oregonian)
Фото: протести у США (twitter.com/Oregonian)

Зокрема, протести відбулися у Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку

По всій території Сполучених Штатів Америки (США) пройшли мітинги проти міграційної політики президента Дональда Трампа. Участь у протестах взяли десятки тисяч людей, передає ВВС.

Протести відбулися у Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та інших великих та маленьких містах США.

Так, невдоволені ситуацією з іммігрантами протестують проти так званої політики "нульової толерантності" Трампа щодо нелегальної імміграції.

Вказано, що організатори протестів очікували провести понад 600 акцій по всій країні. За їхніми словами, під час організації заходів вони отримали велику підтримку матерів, які рішуче засуджують розділення дітей з батьками на кордоні США та Мексики. Зазначається, що у США близько двох тисяч дітей забрали від батьків після нелегального перетину кордону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США на мітингу проти політики президента країни Дональда Трампа щодо мігрантів, який проходив біля будівлі Конгресу, затримали 575 осіб.

Меркель домовилася з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів ФРН, Іспанія і Греція домовилися про співпрацю в питанні біженців
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, протест, Дональд Трамп, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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