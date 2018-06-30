По всій території США десятки тисяч людей протестували проти міграційної політики Трампа

Зокрема, протести відбулися у Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку

По всій території Сполучених Штатів Америки (США) пройшли мітинги проти міграційної політики президента Дональда Трампа. Участь у протестах взяли десятки тисяч людей, передає ВВС.

Протести відбулися у Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та інших великих та маленьких містах США.

Thousands of people gathered on a square across from the White House to protest the Trump administration's immigration policy during the #FamiliesBelongTogetherMarch. https://t.co/gGpbsfTyKJ pic.twitter.com/Sr0fukxIjr — USA TODAY Video (@usatodayvideo) June 30, 2018

Так, невдоволені ситуацією з іммігрантами протестують проти так званої політики "нульової толерантності" Трампа щодо нелегальної імміграції.

Hundreds have gathered in downtown Montgomery to protest the Trump administration’s “zero-tolerance” immigration policy. pic.twitter.com/gPSU1kUJAo — Samantha Day (@SamanthaDayWSFA) June 30, 2018

Вказано, що організатори протестів очікували провести понад 600 акцій по всій країні. За їхніми словами, під час організації заходів вони отримали велику підтримку матерів, які рішуче засуджують розділення дітей з батьками на кордоні США та Мексики. Зазначається, що у США близько двох тисяч дітей забрали від батьків після нелегального перетину кордону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США на мітингу проти політики президента країни Дональда Трампа щодо мігрантів, який проходив біля будівлі Конгресу, затримали 575 осіб.