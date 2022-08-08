Суд США дозволив арешт літака російського олігарха за 90 млн доларів

У США суд дозволив прокурорам заарештувати літак Airbus, який належить підсанкційному російському олігарху Андрію Скочу. Вартість повітряного судна сягає 90 мільйонів доларів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Reuters заявили федеральні прокурори США.
За їх словами, Скоч володіє літаком через підставні компанії і трасти, які пов'язані з його дівчиною. Платежі за реєстрацію та страхування транспортного засобу продовжували здійснюватися в період з 2018 по 2021 рік,які ввели ще чотири роки тому.
При цьому вони додали, що зараз літак знаходиться на території Казахстану.
Скоч є депутатом Держдуми, мільярдером і членом партії "Єдина Росія". Він перебував під санкціями США ще починаючи з 2018 року за передбачувані зв'язки з російськими злочинними групами. Додаткові обмеження проти олігарха Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США ввело після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бельгія заморозила 50,5 млрд євро коштів, що належать особам, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під фінансові санкції після вторгнення Росії в Україну.
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