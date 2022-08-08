UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд США разрешил арест самолета российского олигарха за 90 млн долларов

Иллюстративное фото: суд США разрешил арест самолета российского олигарха за 90 млн долларов (flickr by Jacobite52)
Автор: Иван Носальский

В США суд разрешил прокурорам арестовать самолет Airbus, который принадлежит подсанкционному российскому олигарху Андрею Скочу. Стоимость воздушного судна достигает 90 миллионов долларов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Reuters заявили федеральные прокуроры США.

По их словам, Скоч владеет самолетом через подставные компании и трасты, которые связаны с его девушкой. Платежи за регистрацию и страхование транспортного средства продолжали осуществляться в период с 2018 по 2021 год, несмотря на санкции, которые ввели еще в четыре года назад.

При этом они добавили, что сейчас самолет находится на территории Казахстана.

Скоч является депутатом Госдумы, миллиардером и членом партии "Единая Россия". Он находился под санкциями США еще начиная с 2018 года за предполагаемые связи с российскими преступными группами. Дополнительные ограничения против олигарха Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Бельгия заморозила 50,5 млрд евро средств, принадлежащих лицам, компаниям и другим юридическим лицам, которые попали под финансовые санкции после вторжения России в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная дума РФСоединенные Штаты АмерикиолигархСанкции против России