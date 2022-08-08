Суд США разрешил арест самолета российского олигарха за 90 млн долларов

В США суд разрешил прокурорам арестовать самолет Airbus, который принадлежит подсанкционному российскому олигарху Андрею Скочу. Стоимость воздушного судна достигает 90 миллионов долларов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Reuters заявили федеральные прокуроры США.
По их словам, Скоч владеет самолетом через подставные компании и трасты, которые связаны с его девушкой. Платежи за регистрацию и страхование транспортного средства продолжали осуществляться в период с 2018 по 2021 год, несмотря на санкции, которые ввели еще в четыре года назад.
При этом они добавили, что сейчас самолет находится на территории Казахстана.
Скоч является депутатом Госдумы, миллиардером и членом партии "Единая Россия". Он находился под санкциями США еще начиная с 2018 года за предполагаемые связи с российскими преступными группами. Дополнительные ограничения против олигарха Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, ранее стало известно, что Бельгия заморозила 50,5 млрд евро средств, принадлежащих лицам, компаниям и другим юридическим лицам, которые попали под финансовые санкции после вторжения России в Украину.
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