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Бельгія заморозила 50 млрд євро російських активів

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Бельгія, Вівторок 02 серпня 2022 09:35
Бельгія заморозила 50 млрд євро російських активів Фото: у Бельгії заморожено 50 млрд євро російських грошей (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Бельгія заморозила 50,5 млрд євро коштів, що належать особам, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під фінансові санкції після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання De Morgen.

Сума в 50,5 млрд євро включає в себе всі види фінансових активів, таких як гроші та акції, які знаходяться в Бельгії і належать 1229 людям і 110 іншим організаціям. Це російські політики, олігархи, банки і компанії, які були піддані фінансовим санкціям. Деякі з них були введені після окупації Росією Кримського півострова в 2014 році, але більшість була введена після вторгнення в Україну в лютому.

Френсіс Адінс, представник FPS Finance, не став уточнювати, у яких осіб або компаній, що знаходяться під санкціями, заморожені найбільші суми. "Все, що ми можемо сказати про це, це те, що в останній хвилі санкцій ми знайшли імена, активи яких були заморожені", - сказав він.

Останні пакети санкцій додали в список кілька банків, таких як Сбербанк, найбільший російський банк, і Банк ВТБ, один з найбільших банків в Росії, найбільшим акціонером якого є держава.

Нагадавши, Україна розраховує отримати сотні мільярдів доларів коштів Росії, заморожених на Заході після вторгнення в Україну. Це може статися за 7-8 місяців.

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