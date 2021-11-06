Суд у США призупинив обов'язкову вакцинацію від COVID співробітників великих компаній
Апеляційний суд у США призупинив дію правила про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу працівників компаній зі штатом понад 100 співробітників. Судді послалися на "серйозні законодавчі та конституційні" проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Post.
Рішення про замороження рішення адміністрації президента США Джо Байдена про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу співробітників компаній, штат яких перевищує 100 осіб прийняв федеральний апеляційний суд П'ятого округу.
Суд пояснив винесений вердикт тим, що міра викликає "серйозні законодавчі та конституційні питання".
"Таким чином, дія правила припиняється до подальшого рішення суду з даного питання", - зазначає видання.
За його даними, таке рішення суд прийняв після того, як численні Штати подали позови проти нового правила, яке має набути чинності 4 січня.
Нагадаємо, у вересні Байден доручив Міністерству праці вимагати від великих компаній, щоб вони забезпечили повну вакцинацію своїх співробітників.
Відзначимо, проти цього рішення адміністрації Байдена виступили генеральні прокурори 24 Штатів - вони пригрозили звернутися до суду.