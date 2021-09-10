Президента США Джо Байден зобов'яже роботодавців вакцинувати співробітників і надавати їм за це вихідні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Джо Байдена.

"Я доручаю Міністерству праці вимагати від усіх роботодавців з більш ніж 100 співробітниками забезпечити повну вакцинацію своїх співробітників або показати негативний результат не рідше одного разу на тиждень", - повідомив президент США.

Відзначимо, що деякі найбільші компанії вже зажадали цього: United, Disney, Tyson і Fox News.

"Ніхто не повинен втрачати зарплату, щоб отримати вакцину або відвезти кохану людину на вакцинацію. Ось чому я доручаю міністерству праці вимагати від роботодавців надавати співробітникам оплачувану відпустку для вакцинації", - додав Байден.