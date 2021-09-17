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Прокурори половини штатів вимагають від Байдена скасування обов'язкової вакцинації в США

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Вашингтон, П'ятниця 17 вересня 2021 22:23
Прокурори половини штатів вимагають від Байдена скасування обов'язкової вакцинації в США Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральні прокурори 24 штатів написали президенту США Джо Байдену лист, пригрозивши звернутися в суд з-за обов'язкової вакцинації від коронавірусу і часте тестування федеральних службовців і співробітників великих компаній. У листі висловлюється стурбованість можливим відстороненням від роботи медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист американських генпрокурорів.

У листі говориться, що обов'язкова вакцинація незаконна і "навряд чи буде успішною мірою для громадської охорони здоров'я". На думку прокурорів, мета президента США - "посіяти розбіжності і недовіру, а не сприяти єдності і здоров'ю суспільства".

"Вакцини допомогли захистити мільйони американців, і, безумовно, є й інші, кому б допомогло це лікування. Але щоб переконати тих, хто не наважується піти на це, вам потрібно залишити місце для дискусій і розбіжностей", - йдеться в листі.

Прокурори закликали Байдена дозволити американцям самостійно приймати рішення щодо вакцинації. "Якщо ваша адміністрація не змінить свого курсу, генпрокурори будуть шукати всі доступні юридичні можливості, щоб притягнути вас до відповідальності", - вказується в листі.

Нагадаємо, раніше Байден підписав розпорядження про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу федеральних службовців, медперсонал і співробітників компаній, чисельність працівників в яких перевищує 100 осіб.

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