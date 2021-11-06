Суд в США приостановил обязательную вакцинацию от COVID сотрудников крупных компаний

Апелляционный суд в США приостановил действие правила об обязательной вакцинации от коронавируса работников компаний со штатом более 100 сотрудников. Судьи сослались на "серьезные законодательные и конституционные" проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на National Post .

Решение о заморозке решения администрации президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников компаний, штат которых превышает 100 человек принял федеральный апелляционный суд Пятого округа.

Суд объяснил вынесенный вердикт тем, что мера вызывает "серьезные законодательные и конституционные вопросы".

"Таким образом, действие правила приостанавливается до дальнейшего решения суда по данному вопросу", - отмечает издание.

По его данным, такое решение суд принял после того, как многочисленные штаты подали иски против нового правила, которое должно вступить в силу 4 января.