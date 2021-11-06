ru ua
Сб, 06 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Суд в США приостановил обязательную вакцинацию от COVID сотрудников крупных компаний

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 06 ноября 2021 20:55
Суд в США приостановил обязательную вакцинацию от COVID сотрудников крупных компаний Фото: суд в США приостановил обязательную вакцинацию сотрудников крупных компаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Апелляционный суд в США приостановил действие правила об обязательной вакцинации от коронавируса работников компаний со штатом более 100 сотрудников. Судьи сослались на "серьезные законодательные и конституционные" проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на National Post.

Решение о заморозке решения администрации президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников компаний, штат которых превышает 100 человек принял федеральный апелляционный суд Пятого округа.

Суд объяснил вынесенный вердикт тем, что мера вызывает "серьезные законодательные и конституционные вопросы".

"Таким образом, действие правила приостанавливается до дальнейшего решения суда по данному вопросу", - отмечает издание.

По его данным, такое решение суд принял после того, как многочисленные штаты подали иски против нового правила, которое должно вступить в силу 4 января.

Напомним, в сентябре Байден поручил министерству труда потребовать от крупных компаний, чтобы они обеспечили полную вакцинацию своих сотрудников.

Отметим, против этого решения администрации Байдена выступили генеральные прокуроры 24 штатов - они пригрозили обратиться в суд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Коронавирус Вакцинация
NEWS
Умер экс-нардеп Звягильский
Умер экс-нардеп Звягильский
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин