Суд у США переніс дату винесення вироку Манафорту

Фото: Пол Манафорт (flickr.com/haddadmedia)

Причину перенесення слухання суддя не назвав

Федеральний суддя у Вірджинії переніс на 7 березня винесення вироку Полу Манафорту, керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа . Про це повідомляє Reuters.

Причину перенесення слухання суддя не назвав. Раніше повідомлялося, що суд в штаті Вірджинія винесе вирок Манафорту 8 березня. До цього, в кінці січня, суд також відклав оголошення вироку. Воно повинно було відбутися 8 лютого. Згідно з постановою, тоді причина полягала в тому, що одночасно справа проти Манафорта розглядається також в суді Вашингтона.

Зазначимо, спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування втручання Російської Федерації у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки, попросив суд врахувати тяжкість злочинів Пола Манафорта під час оголошення йому вироку. Мюллер рекомендував від 19 до 24 років ув'язнення для екс-главі передвиборної кампанії президента США Полу Манафорту за фінансові злочини.