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Суд у США переніс дату винесення вироку Манафорту

Новини » Політика    26.02.2019 - 17:46
Суд у США переніс дату винесення вироку Манафорту
Фото: Пол Манафорт (flickr.com/haddadmedia)

Причину перенесення слухання суддя не назвав

Федеральний суддя у Вірджинії переніс на 7 березня винесення вироку Полу Манафорту, керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Причину перенесення слухання суддя не назвав. Раніше повідомлялося, що суд в штаті Вірджинія винесе вирок Манафорту 8 березня. До цього, в кінці січня, суд також відклав оголошення вироку. Воно повинно було відбутися 8 лютого. Згідно з постановою, тоді причина полягала в тому, що одночасно справа проти Манафорта розглядається також в суді Вашингтона.

Зазначимо, спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування втручання Російської Федерації у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки, попросив суд врахувати тяжкість злочинів Пола Манафорта під час оголошення йому вироку. Мюллер рекомендував від 19 до 24 років ув'язнення для екс-главі передвиборної кампанії президента США Полу Манафорту за фінансові злочини.

РБК-Україна писало, що журі присяжних у судовому процесі в Вірджинії одноголосно визнало винним колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа і політтехнолога Віктора Януковича. Присяжні вирішили доведеними п'ять звинувачень у податковому шахрайстві, два порушення банківського законодавства та одне про приховування закордонних рахунків.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиПол МанафортСуд
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