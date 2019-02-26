Суд у США переніс дату винесення вироку Манафорту

Причину перенесення слухання суддя не назвав
Федеральний суддя у Вірджинії переніс на 7 березня винесення вироку Полу Манафорту, керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.
Причину перенесення слухання суддя не назвав. Раніше повідомлялося, що суд в штаті Вірджинія винесе вирок Манафорту 8 березня. До цього, в кінці січня, суд також відклав оголошення вироку. Воно повинно було відбутися 8 лютого. Згідно з постановою, тоді причина полягала в тому, що одночасно справа проти Манафорта розглядається також в суді Вашингтона.
Зазначимо, спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування втручання Російської Федерації у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки, попросив суд врахувати тяжкість злочинів Пола Манафорта під час оголошення йому вироку. Мюллер рекомендував від 19 до 24 років ув'язнення для екс-главі передвиборної кампанії президента США Полу Манафорту за фінансові злочини.
РБК-Україна писало, що журі присяжних у судовому процесі в Вірджинії одноголосно визнало винним колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа і політтехнолога Віктора Януковича. Присяжні вирішили доведеними п'ять звинувачень у податковому шахрайстві, два порушення банківського законодавства та одне про приховування закордонних рахунків.