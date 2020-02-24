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Суд у США заарештував Вайнштейна

Новини » В світі     24.02.2020 - 20:47
Суд у США заарештував Вайнштейна
Фото: Харві Вайнштейн (flickr.com/thomashawk)

Присяжні визнали його винним за 2 статтями обвинувачення

Суд присяжних визнав американського продюсера Харві Вайнштейна винним за двома статтями обвинувачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зокрема, 67-річного Вайнштейна визнали винним у сексуальному насильстві першого ступеня і зґвалтуванні третього ступеня. Ще за двома пунктами звинувачення продюсер був виправданий.

Вайнштейна заарештували прямо в залі суду. Оголошення вироку він буде очікувати у в'язниці. Йому загрожує покарання від 5 до 25 років.

Нагадаємо, 6 січня у Нью-Йорку розпочався судовий процес над Харві Вайнштейном. За даними прокуратури, 18 лютого 2013 року Вайнштейн увірвався в готельний номер до невідомої жінки і зґвалтував її, а на наступний вечір він напав на ще одну жінку в готелі.

Зараз на розгляді знаходяться вісім справ, порушених стосовно продюсера, заявили в офісі окружного прокурора округу Лос-Анджелеса.

Скандал навколо голлівудського продюсера Харві Вайнштейна розгорівся у 2017 році, його звинуватили в сексуальних домаганнях понад 80 жінок. Пізніше Вайнштейн заявив в суді про свою невинуватість.

Нагадаємо, 25 травня 2018 року Вайнштейн, підозрюваний у сексуальних домаганнях, здався поліції Нью-Йорка.

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