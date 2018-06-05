Вайнштейн наполягає у суді на своїй невинуватості

Вайнштейна обвинувачують в сексуальному насильстві

Звинувачений в злочинах, скоєних на сексуальному ґрунті, кінопродюсер Харві Вайнштейн заявив у суді про свою невинуватість. Про це 66-річний Вайнштейн сказав під час судових слухань у Верховному суді в Нью-Йорку, передає Deutsche Welle.

Так, під час слухань Вайнштейн, якого багато жінок звинувачують у сексуальних домаганнях, відповідав на запитання судді Джеймса Берка мляво та коротко. До суду його супроводжував адвокат Бенджамін Брафман, який раніше заявляв про невинуватість свого підзахисного. У залі суду сиділо близько 100 спостерігачів, десятки репортерів юрмилися поблизу будівлі суду.

Нагадаємо, що cуд Нью-Йорка відпустив американського продюсера Харві Вайнштейна, обвинуваченого в сексуальному насильстві, під заставу в розмірі одного мільйона доларів.

Додамо, що 25 травня 2018 року Вайнштейн, підозрюваний у сексуальних домаганнях, здався поліції Нью-Йорка.

Вайнштейна звинувачують у зґвалтуванні однієї жінки та примусовому сексі в іншому випадку. Справа про зґвалтування пов'язана з інцидентом 18 березня 2013 року. Інша - з випадком влітку 2004 року. Імена потерпілих не розголошуються. Сам Вайнштейн відкидає усі звинувачення і заявляє, що секс, який він мав, завжди був за обопільною згодою.