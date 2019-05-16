Суд зняв арешт з майна Продана

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Суд скасував арешт трьох квартир колишнього Продана, а також автомобіля фірми, який нібито перебував у фактичній його власності

Суд скасував арешт трьох квартир колишнього в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, а також автомобіля фірми, який нібито перебував у фактичній його власності. Такі рішення 3 і 6 травня прийняв слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Максим Вишняк за результатами розгляду клопотань адвокатів, повідомляє "Слово і Діло".

Суд наклав арешт на автомобіль Toyota Land курсували 200 2017 року випуску, що належить компанії "Антей". За даними слідства, автомобіль був у фактичній власності Продана.

Також іншим рішенням суду арешт був накладений на квартиру колишнього чиновника загальною площею 88,4 кв.м і дві квартири, придбані ним в шлюбі, загальними площами 72,1 кв. м і 58,5 кв. м.

Адвокати вказували, що постановою заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимира Кривенка від 6 березня кримінальну справу в частині підозри Продана в незаконному збагаченні (стаття 368-2 Кримінального кодексу України) закрито, оскільки сама стаття визнана неконституційною Конституційним судом України.

Метою арешту майна було зазначено забезпечення для можливої майбутньої конфіскації майна як виду покарання за ст. 368-2 КК, у чому відпала необхідність після винесення постанови. Однак прокурор під час винесення документа не вирішив питання зняття арешту з майна, тому адвокати просили зробити це суд. Вивчивши клопотання, суддя Вишняк їх задовольнив.

Нагадаємо, в лютому Солом'янський районний суд зняв електронний браслет з колишнього керівника Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який підозрюється у незаконному збагаченні.