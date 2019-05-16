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Суд снял арест с имущества Продана

Новости » Общество    16.05.2019 - 17:32
Суд снял арест с имущества Продана
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Суд отменил арест трех квартир бывшего Продана, а также автомобиля фирмы, который якобы находился в фактической его собственности

Суд отменил арест трех квартир бывшего и. о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, а также автомобиля фирмы, который якобы находился в фактической его собственности.  Такие решения 3 и 6 мая принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Максим Вишняк по результатам рассмотрения ходатайств адвокатов, сообщает  "Слово и Дело".

Суд наложил арест на автомобиль Toyota Land Cruised 200 2017 года выпуска, принадлежащий компании "Антей". По данным следствия, автомобиль был в фактической собственности Продана.

Также другим решением суда арест был наложен на квартиру бывшего чиновника общей площадью 88,4 кв. м и две квартиры, приобретенные им в браке, общими площадями 72,1 кв. м и 58,5 кв. м.

Адвокаты указывали, что постановлением заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко от 6 марта уголовное дело в части подозрения Продана в незаконном обогащении (статья 368-2 Уголовного кодекса Украины) закрыто, поскольку сама статья признана неконституционной Конституционным судом Украины.

Целью ареста имущества было указано обеспечение для возможной будущей конфискации имущества как вида наказания по ст. 368-2 УК, в чем отпала необходимость после вынесения постановления. Однако прокурор во время вынесения документа не решил вопрос снятия ареста с имущества, поэтому адвокаты просили сделать это суд. Изучив ходатайство, судья Вишняк их удовлетворил.

Напомним, в феврале Соломенский районный суд снял электронный браслет с бывшего руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении.

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