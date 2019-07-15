Суд зняв арешт з 400 об'єктів нерухомості Коломойського

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Сергій Вовк зняв арешт з 415 земельних ділянок та об'єктів нерухомості компанії "Приватофис", які були заарештовані у 2017 році після націоналізації "ПриватБанку". Про це йдеться в рішенні суду, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суддя Вовк вирішив, що арешт на майно ТОВ "Приватофис" "був накладений без доказів співмірності вартості нерухомого майна, на яке було накладено арешт, з розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто з порушенням п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України".

Суддя посилається на рішення Європейського суду з прав людини, згідно з якими "втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи".

Нагадаємо, в липні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про те, що були накладені арешти на ліквідне майно "ПриватБанку" та пов'язаних з ним структур - понад 700 об'єктів нерухомості ТОВ "Приватофіс".

Згідно з матеріалами кримінальної справи, "ПриватБанк" надав кредит ТОВ “Приватофис". В заставу для банку були передані частки в статутному капіталі компанії-позичальника.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 квітня суддя Печерського райсуду міста Києва В'ячеслав Підпалий розірвав договори особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку".