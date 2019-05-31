Суд пом'якшив запобіжний захід Мангеру

У Шевченківському районному суді міста Києві подовжили запобіжний захід підозрюваному в замовленні нападу Владиславу Мангеру на громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Головуюча суддя Тетяна Притула прийняла рішення продовжити запобіжний захід Мангеру до 1 липня. Однак, дозволила Мангеру пересуваться у межах Херсонської області без дозволу слідства.

Зазначимо, прокурор подав клопотання щодо продовження запобіжного заходу Мангеру до 1 липня. Адвокат Андрій Мурашкін просив суд частково задовольнити клопотання і дозволити Мангеру покидати територію Херсону без згоди слідства. Таким чином, суддя частково задовольнила клопотання прокурора.

Нагадаємо, в квітні слідство змінило підозру Мангеру з замовного вбивства Катерини Гандзюк на замовлення побиття. Тепер мова йде про статтю 121 ч. 2 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. До цього його звинувачували в організації вбивства і умисному вбивстві, яке передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

На сьогодні підозрюваний зобов'язаний носити електронний браслет. При цьому він може виїжджати за межі Херсона тільки з відома слідчого.