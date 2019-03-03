Суд досі не продовжив запобіжний захід Мангеру

Завтра має відбутись засідання по відстороненню Мангера з посади

Пока неизвестно, когда состоится заседание по продлению срока меры пресечения Владиславу Мангеру. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Мангера Александр Шадрин.

Он отметил, что уведомлений о назначении заседания еще не было. Однако на 10 часов 4 марта назначено заседание по отстранению Мангера от должности.

"Сообщений не было по заседанию о продлении срока меры пресечения. На 10.00 в Шевченковском суде заседание по отстранению от должности Мангера. А на 17.10 апелляция", - рассказал он.

По его словам, действие некоторых возложенных на Мангера обов'язків завершается сегодня.

"бессрочный Залог мера пресечения. Сегодня в 24.00 заканчивается действие некоторых обязанностей. Сдать паспорта, носить браслет и т.п", - добавил он.

Напомним, обвинение по делу Мангера называет действия адвокатов "затягиванием". Сторона обвинения в деле Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, считает действия адвокатов подозреваемого преднамеренным затягиванием.