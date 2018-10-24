Суд Швейцарії став на захист "Укрнафти" у справі захоплення Росією активів в Криму

Фото: ВС Швейцарії (wikimedia.org)

"Укрнафта" продовжить судитися з Росією та вимагати компенсації 50 млн доларів

Верховний суд Швейцарії підтвердив правомірність позову ПАТ "Укрнафта" до міжнародного арбітражного суду для захисту своїх активів в Автономній Республіці Крим, які незаконно захопила Російська Федерація. Проце повдіомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Укрнафти".

Зокрема, в компанії нагадали, що після анексії Криму Росія у 2014 році із застосуванням сили позбавила "Укрнафту" прав власності на 16 автозаправних станцій.

"Компанія, спираючись на угоду між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року, подала скаргу до міжнародного арбітражного суду", - додали в "Укрнафті".

Міжнародний арбітражний суд визначив Швейцарію в якості місця арбітражу. Проте Росія не визнала компетенцію міжнародного арбітражного суду і оскаржила його рішення до Верховного суду Швейцарії.

У свою чергу він розглянув скаргу РФ та підтвердив, що міжнародний арбітражний суд має право розглядати спір за позовом "Укрнафти" проти РФ.

"Відповідно, арбітражне провадження продовжиться і в найближчий час очікується остаточне рішення по суті справи. "Укрнафта" очікує, що це рішення підтвердить її право на компенсацію у 50 млн доларів від РФ за експропріацію майна", - зазначили в прес-службі компанії.

Також додали, що рішення суду Швейцарії може вплинути на рішення інших судів в аналогічних справ українських компаній проти Росії.

Нагадаємо, нещодавно головний виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що НАК "Нафтогаз України" вже стягує з російського "Газпрому" кошти за рішенням Стокгольмського арбітражу. На сьогодні з "Газпрому" вже стягнули 18 млн доларів.