"Нафтогаз" стягнув з "Газпрому" 18 млн доларів, - Вітренко

Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Вітренко назвав деякі цифри щодо стягнення коштів з "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" вже стягує з російського "Газпрому" кошти за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію головного виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка у Facebook.

"На додаток до 2,1 млрд дол, які у відповідності до рішення арбітражу ми вже стягнули з Газпрому у вигляді газу, ми також вже стягнули з Газпрому 18 млн дол грошовими коштами", - написав він.

Крім того, Вітренко додав, що "Нафтогаз" вже два місяці поспіль стягує з "Газпрому" "грошовими коштами 9 млн дол.".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж виніс рішення по "транзитному" позову "Нафтогаза" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,5 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. НАК раніше повідомляв, що за кожен день несплати боргу нараховується пеня у розмірі понад 0,5 млн доларів.

10 жовтня "Нафтогаз" повідомляв про те, що "Газпрому" була направлена заява про зарахування переплат за транзит газу в рахунок погашення пені, що нараховується на заборгованість російського монополіста.