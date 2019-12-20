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Суд Швейцарії розгляне звинувачення проти екс-нардепа Мартиненка

Новини » Політика     20.12.2019 - 12:55
Суд Швейцарії розгляне звинувачення проти екс-нардепа Мартиненка

Мартиненко звинувачується у відмиванні близько 2,8 млн євро в Швейцарії

Генеральна прокуратура Швейцарії подала у Федеральний кримінальний суд обвинувальний акт проти колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка. Про це йдеться на сайті прокуратуры.

Згідно з повідомленням, Мартиненко звинувачується у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему в складі злочинної групи.

За версією прокуратури, злочин було скоєно при обтяжуючих обставинах. Зокрема, в обвинувальному висновку говориться, що Мартиненко, будучи частиною злочинної групи, перешкодив конфіскації незаконно отриманих активів на суму близько 2,8 млн євро, використовуючи кошти, що знаходяться на рахунках у швейцарських банках, для здійснення покупок та інвестицій у Швейцарії та за кордоном.

Вважається, що Мартиненко організував відкриття цих рахунків у рамках підготовки до відмивання грошей. Спочатку він доручив створити офшорну компанію в Республіці Панама, де був бенефіціаром. Потім він відкрив банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії.

Вважається, що активи були отримані від злочинів, скоєних в Україні та Чеській Республіці. Ці ймовірні лочини у даний час є предметом кримінального розслідування з боку української і чеської влади. Є підозри, що комісійні платежі були незаконно здійснені SKODA JS, чеським постачальником компонентів для атомних електростанцій. Вважається, що Skoda JS виплатила комісію на банківські рахунки, раніше відкриті в Швейцарії офшорною компанією Мартиненка, в обмін на укладення контрактів на поставку комплектуючих для НАЕК "Енергоатом".

Як повідомляло РБК-Україна, на початку січня 2019 року, сторона звинувачення в справі Миколи Мартиненка в українському суді показала документи, які свідчать про прямоме відношення екс-нардепа до офшорної компанії Bradcrest Investments, яка отримувала відкати на українських підрядах "Енергоатому".

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