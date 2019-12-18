Суд у Швейцарії залишив у силі компенсацію "Укрнафті" за АЗС в окупованому Криму

Верховний суд Швейцарії 12 грудня 2019 року залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта" про виплату 44 млн доларів за "націоналізовані" заправки в анексованому Криму. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, також Верховний суд Швейцарії зобов'язав Російську Федерацію виплатити "Укрнафті" 155 тис. швейцарських франків судових витрат.

"ПАТ "Укрнафта" розраховує на те, що Російська Федерація поставиться до остаточного рішення Верховного суду Швейцарії з повагою і проявить цивілізованість у виконанні принаймні цього рішення", - відзначили в прес-службі.

За даними компанії, рішення Верховного суду Швейцарії від 12 грудня 2019 року є остаточним і оскарженню не підлягає.

"Це рішення ставить крапку в спробах Російської Федерації позбавити ПАТ "Укрнафта"можливості отримати компенсацію за експропрійовані в АР Крим інвестиції", - додали в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 квітня арбітраж стягнув з Росії на користь "Укрнафти" 44,4 млн доларів компенсації за захоплення майна в Криму. Згідно з рішенням суду, у 2014 році окупанти захопили адміністративні приміщення та 16 автозаправних станцій компанії. Крім того, російська сторона відшкодує 3,5 млн доларів арбітражних витрат. Також суд постановив, що на суму компенсації "Укрнафті" нараховуються відсотки з 22 квітня 2014 року, сума яких на сьогодні складає понад 5,5 млн доларів.

Після цього Російська Федерація оскаржила у Верховному суді Швейцарії арбітражні рішення про компенсації "Укрнафті" 44 млн доларів за "націоналізовані" заправки в анексованому Криму.