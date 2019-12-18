Суд в Швейцарии оставил в силе компенсацию "Укрнафте" за АЗС в оккупированном Крыму

Верховный суд Швейцарии 12 декабря 2019 года оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта" о выплате 44 млн долларов за "национализированные" заправки в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, также Верховный суд Швейцарии обязал Российскую Федерацию выплатить "Укрнафте" 155 тыс. швейцарских франков судебных расходов.

"ПАО "Укрнафта" рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении крайней мере этого решения", - отметили в пресс-службе.

По данным компании, решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО «Укрнафта» возможности получить компенсацию за экспроприированы в АР Крым инвестиции", - добавили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, 12 апреля арбитраж взыскал с России в пользу "Укрнафты" 44,4 млн долларов компенсации за захват имущества в Крыму. Согласно решению суда, в 2014 году оккупанты захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций компании. Кроме того, российская сторона возместит 3,5 млн долларов арбитражных расходов. Также суд постановил, что на сумму компенсации "Укрнафте" начисляются проценты с 22 апреля 2014 года, сумма которых на сегодня составляет более 5,5 млн долларов.

После этого Российская Федерация оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения о компенсациях "Укрнафте" 44 млн долларов за "национализированные" заправки в аннексированном Крыму.