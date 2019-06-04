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Росія оскаржила в Швейцарії рішення суду щодо компенсації "Укрнафті"

Новини » Економіка    04.06.2019 - 16:29
Росія оскаржила в Швейцарії рішення суду щодо компенсації "Укрнафті"
Фото: міністерство юстиції РФ (minjust.ru)

РФ не згодна з трактуванням договору про захист інвестицій

Російська федерація оскаржила у Верховному суді Швейцарії арбітражні рішення про компенсації "Укрнафті" 44 млн доларів за "націоналізовані" заправки в аннексированном Криму. Про це повідомляється на сайті міністерства юстиції РФ.

Згідно з повідомленням, позови були подані за арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ на підставі угоди між Росією та Україною про заохочення та взаємний захист інвестицій.

"Росія не згодна з можливістю застосування зазначеної угоди до таких спорів", - заявили в російському міністерстві.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 квітня арбітраж стягнув з Росії на користь "Укрнафти" 44,4 млн доларів компенсації за захоплення майна в Криму. Згідно з рішенням суду, в 2014 році окупанти захопили адміністративні приміщення та 16 автозаправних станцій компанії. Крім того, російська сторона відшкодує 3,5 млн доларів арбітражних витрат. Також суд постановив, що на суму компенсації "Укрнафті" нараховуються відсотки з 22 квітня 2014 року, сума яких на сьогодні складає понад 5,5 млн доларів.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року суд Швейцарії став на захист "Укрнафти" у справі захоплення Росією активів в Криму і встановив, що компанія була інвестором за угодою з РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій, а майно на території Криму - інвестиціями.

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