Суд у Швеції відмовив у заочному арешті Ассанжа

Суд у Швеції відмовився заочно заарештувати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, якого в країні підозрюють у зґвалтуванні. Про це повідомляє Gizmodo.

Відзначимо, що попередній ордер на арешт був виданий, коли Ассанж перебував у посольстві Еквадору, в той час як зараз він відбуває тюремне ув'язнення в Британії.

Зокрема, раніше прокурор Єва Марі Перссон повідомляла, що в разі погодження затримання Ассанжа судом вона негайно видасть європейський ордер на арешт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Міністерство юстиції США не буде висувати нові звинувачення засновнику WikilLeaks Джуліану Ассанжу за його роль у розкритті засекречених документів ЦРУ.

Мін'юст США змушений піти на такий крок через кілька факторів. Зокрема, законодавство з питань екстрадиції вимагає пред'являти звинувачення протягом 60 днів з моменту першого висунутого звинувачення. Влада США в березні 2019-го звинуватила Ассанжа в тому, що він допоміг екс-аналітику військової розвідки Сполучених Штатів зламати комп'ютери з інформацією про військові операції США.

20 травня Шведська прокуратура запросила у районного суду міста Уппсала ордер на заочний арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

РБК-Україна писало, що 11 квітня Ассанжа затримали в Лондоні - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.