Суд сьогодні обере запобіжний захід Медведчуку по новій справі

Суд у Києві сьогодні обере запобіжний захід народному депутату України Віктору Медведчуку по новій справі. Але деталей засідання поки немає.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна адвокат політика Богдан Коваль.

"Уже призначено суддю - Віта Бортницька, але час засідання ще не визначено", - сказав Коваль.

За його словами, засідання, швидше за все, відбудеться сьогодні.

Що за нова справа Медведчука

Нова підозра в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Її оголосили політику на цьому тижні.