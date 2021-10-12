Суд сьогодні обере запобіжний захід Медведчуку по новій справі
Фото: народний депутат України Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Суд у Києві сьогодні обере запобіжний захід народному депутату України Віктору Медведчуку по новій справі. Але деталей засідання поки немає.
Про це повідомив в коментарі РБК-Україна адвокат політика Богдан Коваль.
"Уже призначено суддю - Віта Бортницька, але час засідання ще не визначено", - сказав Коваль.
За його словами, засідання, швидше за все, відбудеться сьогодні.
Що за нова справа Медведчука
Нова підозра в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Її оголосили політику на цьому тижні.
Нагадаємо, Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт із заставою на 1 млрд гривень.