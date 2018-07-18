Судовий процес навколо "Роттердам+" є "правовим піаром" на тарифах, - експерт

Експерт прокоментував новий судовий позов проти НКРЕКП

Судовий процес довкола формули "Роттердам+" є "правовим піаром на тарифах". Таку думку висловив керівник ГО "Київська регіональна енергетична асоціація" Олександр Трохимець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Нещодавно ціла група народних депутатів (Вікторія Войцицька, Сергій Лещенко, Тарас Пастух, Олена Сотник, Єгор Соболєв) подала новий судовий позов проти НКРЕКП, в якому просять скасувати постанову №1513 від 28 грудня 2017 року "Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік". За ними не забарився подати аналогічний позов і голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. Тема не нова - незаконність формули ціноутворення на енергетичне вугілля "Роттердам+". Не зупиняє активістів навіть з тріском провалений аналогічний позов, поданий Андрієм Герусом ще 2 роки тому (справа №826/13858/16). При цьому вони оскаржують не саму формулу "Ротердам+", яка "дякуючи" недолугим юридичним спробам її зламати, вистояла у в усіх трьох судових інстанціях, а саме розрахунок оптово-роздрібної ціни на оптовому ринку електроенергії на 2018-й рік. Це все одно, що оскаржувати факт рівності суми квадратів катетів квадрату гіпотенузи, не оскаржуючи саму теорему Піфагора", - пише Трохимець.

На думку експерта, значно більшої шкоди економці та населенню країни завдає газова формула "Дюссельдорф+", критики якої більшість народних депутатів намагаються уникати. Саме газова формула призвела до необґрунтованого, на думку Трохимця, підвищення тарифів на газ та опалення.

"Крім формули "Роттердам+", яка, після провалу у судах незаконною, на жаль, залишається тільки в інформаційному просторі, є ще формула ціни на газ "Дюссельдорф+", яка вдарила по економіці України та особливо по населенню набагато болючіше за "Роттердам+". При цьому газу українського видобутку вистачає для потреб населення. На жаль, жоден народний депутат України, крім Юлії Тимошенко, не подав судового позову про скасування підвищення ціни на газ та тарифів на опалення і гарячу воду, як похідної від зростання ціни на блакитне паливо. Юлія Тимошенко і її представники у суді у справі №826/9665/16, одним з яких я маю честь бути, більш дієво працюють. Не зважаючи на те, що справа розглядається вже понад 2 роки, нам вдалося зібрати більш, ніж достатньо доказів економічної необгрутнованості підвищення ціни на газ, які були долучені до матеріалів справи", - зазначає експерт.

На його думку, такі дії парламентаріїв лише узаконюють енергетичні формули.

"Але ніхто з тих депутатів та активістів, що "воюють" з "Роттердамом+", не підтримують нас у боротьбі з газовою мафією. На жаль, така імітація боротьби, нічого, крім негативної правової практики, яка дедалі більше узаконює "Роттердам+" та бенефіціарів даної формули, не дає. А сама боротьба - це лише слабка інформаційна компанія проти Ріната Ахметова, яка, очевидно, ніякої шкоди йому не приносить. Зате дає хибну надію людям, які можуть вчергове повірити і привести до влади непрофесіоналів", - пише експерт.

27 квітня 2016 року КМУ прийняв постанову №315, яким зрівняла ціни на газ для промисловості і населення. Цим же рішенням визначено формулу ціни газу, в основі якої лежать котирування в європейському хабі NCG (поблизу німецького міста Дюссельдорф) + доставка до україно-словацького кордону.

3 березня 2016 року НКРЕКП прийняла постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (ОРЦ). Відповідно до даної методики, вугільна складова в тарифі на електроенергію заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Роттердам) + доставка в український порт.

Як зазначав ряд експертів, на відміну від газової формули "Дюссельдорф+", вугільна "Роттердам+" не впливає на тарифи для населення і стосується виключно непобутових споживачів – підприємств та установ. За інформацією НКРЕКП, тарифи на електроенергію для населення в Україні залишаються найнижчими в Європі.