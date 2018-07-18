Судебный процесс вокруг "Роттердам+" является "правовым пиаром" на тарифах, - эксперт

Эксперт прокомментировал новый судебный иск против НКРЭКУ

Судебный процесс вокруг формулы "Роттердам+" является "правовым пиаром на тарифах". Такое мнение высказал руководитель ОО "Киевская региональная энергетическая ассоциация" Александр Трохимец на своей странице в социальной сети Facebook.

"Недавно целая группа народных депутатов (Виктория Войцицкая, Сергей Лещенко, Тарас Пастух, Елена Сотник, Егор Соболев) подала новый судебный иск против НКРЭКУ, в котором просят отменить постановление №1513 от 28 декабря 2017 года "Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены на 2018 год". За ними не замедлил подать аналогичный иск и председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус. Тема не новая - незаконность формулы ценообразования на энергетический уголь "Роттердам+". Не останавливает активистов даже с треском проваленный аналогичный иск, поданный Андреем Герусом еще 2 года назад (дело №826/13858/16). При этом они оспаривают не саму формулу Ротердам+", которая "благодаря" непутевым юридическим попыткам ее сломать, выстояла во всех трех судебных инстанциях, а именно расчет оптово-розничной цены на оптовом рынке электроэнергии на 2018-й год. Это все равно, что оспаривать факт равенства суммы квадратов катетов квадрату гипотенузы, не оспаривая саму теорему Пифагора", - пишет Трохимец.

По мнению эксперта, значительно больший вред экономке и населению страны наносит газовая формула "Дюссельдорф+", критики которой большинство народных депутатов стараются избегать. Именно газовая формула привела к необоснованному, по мнению Трохимца, повышению тарифов на газ и отопление.

"Кроме формулы "Роттердам+", которая, после провала в судах незаконной, к сожалению, остается только в информационном пространстве, есть еще формула цены на газ "Дюссельдорф+", которая ударила по экономике Украины и особенно по населению гораздо больнее "Роттердама+". При этом газа украинской добычи хватает для нужд населения. К сожалению, ни один народный депутат Украины, кроме Юлии Тимошенко, не подал судебного иска об отмене повышения цены на газ и тарифов на отопление и горячую воду, как производной от роста цены на голубое топливо. Юлия Тимошенко и ее представители в суде по делу №826/9665/16, одним из которых я имею честь быть, более действенно работают. Не смотря на то, что дело рассматривается уже более 2 лет, нам удалось собрать более, чем достаточно доказательств экономической необоснованности повышения цены на газ, которые были приобщены к материалам дела", - отмечает эксперт.

По его мнению, такие действия парламентариев лишь узаконивают энергетические формулы.

"Но никто из тех депутатов и активистов, которые "воюют" с "Роттердамом+", не поддерживают нас в борьбе с газовой мафией. К сожалению, такая имитация борьбы, ничего, кроме негативной правовой практики, которая все больше узаконивает "Роттердам+" и бенефициаров данной формулы, не дает. А сама борьба - это лишь слабая информационная компания против Рината Ахметова, которая, очевидно, никакого вреда ему не приносит. Зато дает ложную надежду людям, которые могут в очередной раз поверить и привести к власти непрофессионалов", - пишет эксперт.

27 апреля 2016 года КМУ принял постановление №315, которым уравнял цены на газ для промышленности и населения. Этим же решением определена формула цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (вблизи немецкого города Дюссельдорф) + доставка до украино-словацкой границы.

3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методике, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт.

Как отмечал ряд экспертов, в отличие от газовой формулы "Дюссельдорф+", угольная "Роттердам+" не влияет на тарифы для населения и касается исключительно небытовых потребителей – предприятий и учреждений. По информации НКРЭКУ, тарифы на электроэнергию для населения в Украине остаются самыми низкими в Европе.