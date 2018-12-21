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"Суд" у Криму залишив під вартою фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Політика    21.12.2018 - 21:46
"Суд" у Криму залишив під вартою фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
Фото: засідання суду (facebook.com/crimeansolidarity)

"Суд" відхилив апеляцію захисту Ібрагімова

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію на арешт фігуранта другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Тимура Ібрагімова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність"

Як зазнається, Ібрагімов залишиться під арештом до 9 лютого 2019 року. Відомо, що засідання проходило в закритому режимі.

"Сьогодні відбулося апеляційне слухання щодо мого чоловіка... Суд проходив у закритому режимі. Нам вдалося потрапити на оголошення вироку. Звичайно, суд, не слухаючи жодних доказів, ні адвокатів, ні самого Тимура, оставив рішення в силі до 9 лютого", - розповіла дружина політв'язня Діляра Ібрагімова. 

Стан здоров'я у політв'язня більш-менш задовільне. 

"Він у доброму настрої духу. Питав про тих, хто стоїть сьогодні на вулиці, холодно їм, чи ні... Передавав вітання та дякував всім тим, хто сьогодні прийшов підтримати його", - додала дружина.

 

Комментарий супруги политзаключенного Ибрагимова Тимура, Диляры, в отношении судебного заседания по ее супругу. 21.12.2018

Опубліковано Крымская солидарность Пʼятниця, 21 грудня 2018 р.

Зазначимо, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь в забороненій в Росії і окупованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

Нагадаємо, уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова направила листа російському омбудсмену Тетяні Москальковій з вимогою вжити заходів для припинення порушення прав політв'язня Сервера Мустафаєва, якого підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

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