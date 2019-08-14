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Суд Росії відмовив Кольченко у перекладі на виправні роботи

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 20:56
Суд Росії відмовив Кольченко у перекладі на виправні роботи
Фото: Олександр Кольченко (president.gov.ua)

Правозахисники подали апеляцію в Челябінський обласний суд

Суд міста Копейськ Челябінської області відмовив у клопотанні українському політв'язню Олександр Кольченко про переведення на виправні роботи замість ув'язнення в колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомляється, виїзний суд відбувся в колонії №6 в Копейську 31 липня.

Кольченко назвав примусові роботи "одним з можливих кроків до адаптації в суспільстві", а також заявив, що його подальше перебування в ув'язненні заважає йому продовжувати навчання в Таврійському національному університеті.

Свою відмову суд мотивував тим, що мають місце порушення режиму у колонії з боку Кольченко та стягнення на його адресу.

Російський правозахисник Микола Щур назвав відмову суду виключно політичним рішенням.

Правозахисники подали апеляцію в Челябінський обласний суд. Розгляд апеляції повинно відбутися протягом місяця. Але перспектив правозахисник не бачить.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кольченка випустили з штрафного ізолятора. Також російська правозахисниця Тетяна Щур назвала причину останнього приміщення Кольченка в ШІЗО - вживання ним "нецензурної лексики".

Крім того, племінниця українського політв'язня Олександра Кольченка Анастасія повідомила, що його мати протягом 3 діб перебувала в колонії в Копейську Челябінської області Росії.

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