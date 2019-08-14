Суд в России отказал Кольченко в переводе на исправительные работы

Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)

Правозащитники подали апелляцию в Челябинский областной суд

Суд города Копейск Челябинской области отказал в ходатайстве украинскому политзаключенному Александру Кольченко о переводе на исправительные работы вместо заключения в колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщается, выездной суд состоялся в колонии №6 в Копейске 31 июля.

Кольченко назвал принудительные работы "одним из возможных шагов к адаптации в обществе", а также заявил, что его дальнейшее пребывание в заключении мешает ему продолжать обучение в Таврическом национальном университете.

Свой отказ суд мотивировал тем, что имеют место нарушения режима в колонии со стороны Кольченко и взыскания в его адрес.

Российский правозащитник Николай Щур назвал отказ суда исключительно политическим решением.

Правозащитники подали апелляцию в Челябинский областной суд. Рассмотрение апелляции должно состояться в течение месяца. Но перспектив правозащитник не видит.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кольченка выпустили из штрафного изолятора. Также российская правозащитница Татьяна Щур назвала причину последнего помещения Кольченка в ШИЗО - употребления им "нецензурной лексики".

Кроме того, племянница украинского политзаключенного Александра Кольченка Анастасия сообщила, что его мать в течение 3 суток находилась в колонии в Копейске Челябинской области России.