ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Для політв'язня Гриба вимагають 6 років колонії

Новини » Суспільство    21.03.2019 - 14:11
Для політв'язня Гриба вимагають 6 років колонії
Фото: Павло Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Тюремний термін для політв'язня Гриба пропонують вважати з 25 серпня 2017

Українському політв'язню Павлу Грибу російська прокуратура просить призначити 6 років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Повідомляється, що на судових дебатах у справі Гриба в Ростові сторона звинувачення попросила засудити його до 6 років в'язниці. Також прокурори уточнили, що термін тюремного ув'язнення пропонується вважати з 25 серпня 2017 року.

Відзначимо, сьогодні на суді йому викликали швидку допомогу. Гриб скаржився на погане самопочуття і просив перенести судове засідання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона наполягає на проведенні Грибу термінової операції. Відомо, що у нього є інвалідність, діагностовано цироз печінки, портальну гіпертензію і погане згортання крові. Крім того, після арешту в Росії він практично осліп.

У той же час російська сторона відзначала, що здоров'я Гриба перебуває в нібито задовільному стані.

Павла Гриба фактично позбавили волі 24 серпня 2017, коли затримали на території Білорусі, після чого вивезли до Росії. За версією російського слідства, українець нібито пропонував своєї знайомій росіянці влаштувати вибух на лінійці в школі № 26 у Сочі.

Умови утримання Гриба не змінилися після приїзду лікаря з Києва Суд РФ призначив дебати у справі політв'язня Гриба
Новини України приговорполитзаключенныеПавел Гриб
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся