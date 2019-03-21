Для політв'язня Гриба вимагають 6 років колонії

Фото: Павло Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Тюремний термін для політв'язня Гриба пропонують вважати з 25 серпня 2017

Українському політв'язню Павлу Грибу російська прокуратура просить призначити 6 років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Повідомляється, що на судових дебатах у справі Гриба в Ростові сторона звинувачення попросила засудити його до 6 років в'язниці. Також прокурори уточнили, що термін тюремного ув'язнення пропонується вважати з 25 серпня 2017 року.

Відзначимо, сьогодні на суді йому викликали швидку допомогу. Гриб скаржився на погане самопочуття і просив перенести судове засідання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона наполягає на проведенні Грибу термінової операції. Відомо, що у нього є інвалідність, діагностовано цироз печінки, портальну гіпертензію і погане згортання крові. Крім того, після арешту в Росії він практично осліп.

У той же час російська сторона відзначала, що здоров'я Гриба перебуває в нібито задовільному стані.

Павла Гриба фактично позбавили волі 24 серпня 2017, коли затримали на території Білорусі, після чого вивезли до Росії. За версією російського слідства, українець нібито пропонував своєї знайомій росіянці влаштувати вибух на лінійці в школі № 26 у Сочі.