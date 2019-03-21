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Політв'язню Грибу викликали швидку

Новини » Суспільство    21.03.2019 - 12:11
Політв'язню Грибу викликали швидку
Фото: Павло Гриб (facebook Ігоря Гриба)

Гриб скаржиться на погане самопочуття і просить перенести суд

Українському політв'язню Павлу Грибу перед засіданням суду в Ростові-на-Дону (Російська Федерація) викликали швидку допомогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Повідомляється, що сьогодні в Ростові почалися дебати по справі Гриба, якого звинувачують у нібито підготовці теракту. Перед засіданням суду йому викликали швидку, проте згодом суд продовжився.

Сам політв'язень скаржиться на погане самопочуття і на те, що йому не надають необхідну медичну допомогу. Він також попросив перенести засідання та назвав свою справу виключно політичною. Примітно, що Гриб на суді говорить українською мовою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дебати по справі Гриба заплановані на 21 і 22 березня.

Українська сторона наполягає на проведенні політв'язню термінової операції. Павло Гриб має інвалідність, у в'язниці практично осліп, у нього цироз печінки, портальна гіпертензія і погане згортання крові.

Його затримали 24 серпня 2017 в Гомелі (Білорусь), куди він виїхав для зустрічі з росіянкою, з якою до цього спілкувався в соцмережах. З Гомеля його вивезли на територію РФ, у Смоленській області оформили затримання, після чого доставили до Краснодару. За версією російського слідства, українець нібито пропонував свій знайомій влаштувати вибух на лінійці в школі № 26 у Сочі.

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