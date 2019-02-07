Суд РФ розгляне скарги на арешт захоплених ФСБ біля берегів Криму українських військових

12 лютого розглянуть скарги на арешт Семидоцкого, Опрыско, Мокряка і Цыбизова

Московский городской суд на следующей неделе рассмотрит апелляции защиты на арест захваченных ФСБ России у берегов аннексированного Крыма украинских военнослужащих. Об этом заявил адвокат Николай Полозов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии".

По словам адвоката, 12 февраля рассмотрят жалобы на арест Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско, Романа Мокряка и Сергея Цыбизова.

Как отмечается, 13 февраля состоятся заседания по апелляциям от адвокатов Сергея Чулибы, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Богдана Небылицы, Михаила Власюка, Вячеслава Зинченко, Дениса Гриценко и Андрея Драча.

Напомним, сегодня, 7 февраля, Московский городской суд оставил 4 военнопленных моряков под стражей.

Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела жалобы защиты в отношении первой четверки военнопленных моряков: Владимира Терещенко, Сергей Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко.

Ранее специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не будут двигаться дальше в переговорах с Россией пока российская власть не освободит украинских моряков, захваченных возле Керченского пролива.

Также сообщалось, что Украина совместно с международными партнерами из антироссийской коалиции готовит "Азовский пакет" санкций в ответ на незаконную агрессию России в Керченском проливе.