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Суд у РФ розгляне апеляції на арешт ще чотирьох українських моряків


Суд розгляне скарги захисту Віктора Беспальченко, Владислава Костишина, Володимира Лісового, Володимира Варимеза

Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты на решения Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей в отношении еще четверых украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката Николая Полозова.

Суд рассмотрит жалобы защиты на постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении пятой четверки военнопленных украинским моряков: Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Лисового, Владимира Варимеза.

Напомним, следующее зеседание по дело моряков состоится 20 февраля.

Ранее сообщалось, что суд в Москве признал законным продление срока ареста 16 из 24 украинских моряков, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе. 

Сообщается, что суд оставил по стражей Дениса Гриценко, Андрея Драча, Михаила Власюка, Вячеслава Зинченко, Богдана Небылицына, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Сергей Чулиба. Рассмотрение жалоб защиты прошло в закрытом судебном заседании.

До этого суд оставил под арестом еще восьмерых моряков: Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизова.

После этого НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков.

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