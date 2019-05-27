Суд РФ розгляне апеляції восьми українських моряків

Московський міський суд сьогодні, 27 травня, розгляне апеляційні скарги адвокатів п'ятої та шостої четвірок військовополонених українських моряків, захоплених РФ в листопаді 2018 року в районі Керченської протоки. Про це у Facebook написав адвокат Микола Полозов.

Зокрема, Мосміськсуд сьогодні розгляне апеляції на продовження варти щодо двох четвірок військовополонених українських моряків.

За його словами, це будуть перші судові слухання у російській юрисдикції після прийняття рішення Міжнародним трибуналом ITLOS про негайне звільнення захоплених військових моряків.

Він уточнив, що в 11:00 будуть розглядатися апеляції адвокатів Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки, Олега Мельничука.

В 14:30 суд розгляне апеляції захисників Богдана Небилиці, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Юрія Без'язичного.

Нагадаємо, 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в листопаді минулого року.

У свою чергу у Кремлі заявили, що позиція РФ не буде змінюватися щодо можливості звільнення 24 українських військовополонених моряків - вони залишаться під вартою, незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права в користь України.