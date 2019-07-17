Суд в РФ продовжив арешт ще 6 українським морякам

Лефортівський суд Москви продовжив арешт ще шістьом українським морякам, які були взяті у російський полон поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами адвоката Айдера Азаматова, російський суд продовжив арешт третій групі українських моряків, а саме - Юрію Без'язичному, Юрія Будзило, Володимиру Лісовому, Богдану Небилиці, Євгену Семидоцькому та Андрію Ейдеру. Таким чином, арешт продовжили вже 19 морякам.

Зазначається, що Андрію Ейдеру суд продовжив арешт до 26 жовтня, всім іншим військовополоненим морякам до 24 жовтня. Судове засідання проводилося у закритому режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський суд продовжив арешт вже 13 українським морякам. Зокрема, арешт був продовжений Василю Сороці, Андрію Артеменку, Володимиру Варимезу, Владиславу Костишину, Олегу Мельничуку, Сергію Чулибі, Віктору Беспальченку.

Зазначимо, у червні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.